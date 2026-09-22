Росіяни вночі атакували Київ і підприємство у Дніпрі — є загиблі й постраждалі

У ніч проти 22 вересня російські війська масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом було місто Дніпро — там відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Під завалами підприємства, пошкодженого російським ударом, ще можуть перебувати люди.
Крім Дніпра, росіяни вдарили по промислових підприємствах у Кривому Розі та Павлограді. Там, попередньо, без постраждалих.
Також під ударом цієї ночі був Київ. За даними КМВА, постраждали четверо людей. У Дніпровському районі уламки впали на пʼятиповерхівку, загорівся підвал, у Дарницькому — на території приватного будинку.
Вранці в Голосіївському районі внаслідок чергового обстрілу загорілися палети з керамічною плиткою на відкритій території. Минулося без постраждалих, пожежу загасили.