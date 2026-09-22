Росія ввела комендантський режим на кордоні з Естонією. У Таллінні зреагували

Росія на десять днів запровадила режим комендантської години та обмеження на пересування в Кінгісеппському й Сланцевському районах на кордоні з Естонією.

Про це пише ERR.

Тимчасові обмеження діятимуть із 16 до 26 вересня в п’ятикілометровій прикордонній зоні. Зокрема, на південь від Нарвського водосховища росіянам заборонили пересуватися річкою на човнах, а також перебувати на березі Нарви.

Вночі людям заборонили перебувати поза межами населених пунктів і полювати у прикордонній зоні. Офіційна російська версія таких обмежень — «посилення охорони держкордону».

Представник естонської прикордонної служби Андріс Вільцин зазначив, що такі заходи не є звичайною практикою, проте винятковими їх також назвати не можна. Він припустив, що посилення заходів може свідчити про певну невпевненість російської сторони, стурбованої безпекою свого кордону.

За словами Вільцина, Департамент поліції та прикордонної охорони разом з іншими відомствами стежить за ситуацією на східному кордоні Естонії та готовий за потреби відреагувати на можливі інциденти.

Водночас естонський міністр закордонних справ Ігор Таро наголошує, що прямої небезпеки для Естонії наразі немає, тому країна не вживатиме заходів у відповідь.

«Наразі оцінка небезпеки не змінилася. Так, були різні спекуляції щодо можливої загальної мобілізації. Так, є оцінка того, що Росія перебуває у скрутному становищі», — сказав Таро.

Попри російські обмеження, напередодні одна людина все ж змогла перетнути кордон з боку Росії. Її затримали естонські правоохоронці.