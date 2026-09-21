Reuters: Московський НПЗ зупинив переробку нафти після дронової атаки

Московський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти після атаки українських дронів у ніч проти 20 вересня.

Про це кажуть джерела Reuters.

За словами співрозмовників, на відновлення роботи НПЗ може знадобитися кілька тижнів. Пожежі на основних установках первинної переробки нафти сталися після атаки українських дронів на Москву та регіон.

Потужність Московського НПЗ становить приблизно 40 тисяч тонн нафти на добу. У 2024 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти та виробив 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Під час атаки у ніч проти 20 вересня Україна атакувала не тільки Москву та область, а й Воронезький регіон. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що під час атаки безпілотників загинули щонайменше двоє людей і є постраждалі.