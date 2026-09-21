Bloomberg: Європейські лідери цього тижня будуть переконувати Трампа надати Україні більше ракет для Patriot

Європейські лідери планують переконувати президента США Дональда Трампа надати Україні більше ракет для систем Patriot під час зустрічей світових лідерів у Нью-Йорку цього тижня. Вони також закликатимуть інші країни, зокрема Велику Британію та Японію, надати фінансову підтримку Києву.

Про це пише Bloomberg.

Німеччина та деякі інші європейські країни цього місяця заявили, що куплять більше систем Patriot і передадуть ракети з власних запасів, щоб допомогти Україні відбити мовжливу російську атаку перед зимою.

За словами високопосадовця НАТО, упродовж війни оцінки ситуації регулярно змінюються: цього літа перспективи України оцінювали дуже позитивно, а тепер вони знову негативні, хоча лінія фронту майже не рухається.

18 вересня у Держдепі повідомили, що США готові схвалити передачу Україні десяти ракет для систем ППО Patriot, які раніше отримала Німеччина. Також медіа писали, що Польща передасть Україні кілька ракет-перехоплювачів для Patriot у межах нового пакета військової допомоги на €50 мільйонів.