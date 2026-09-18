Держдеп США дозволив Німеччині передати Україні 10 ракет для Patriot і схвалив продаж Саудівській Аравії 48 винищувачів F-35

США готові схвалити передачу Україні десяти ракет для систем ППО Patriot, які раніше отримала Німеччина.

Таке рішення ухвалив Державного департаменту США.

Угода передбачає передачу Києву ракет-перехоплювачів MIM-104E GEM-T Patriot вартістю $29,6 мільйона, які раніше отримав Берлін. Згідно з умовами таких угод, країна-покупець не може передавати американське озброєння третій стороні без згоди Вашингтона.

«Уряд США готовий надати дозвіл на цю передачу, зважаючи на міркування політичного, військового та економічного характеру, а також питання прав людини та контролю над озброєнням. Україна прагне придбати ці системи для зміцнення свого потенціалу ППО і вже має боєприпаси того ж типу», — йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Тепер передачу ракет має ще схвалити американський Конгрес.