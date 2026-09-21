В Ірландії оштрафували Google на €403 млн за обробку даних про місцеперебування

В Ірландії технологічного гіганта Google оштрафували на €403 млн за обробку даних про місцеперебування користувачів. Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) встановила, що Google не завжди обробляв такі дані законно, справедливо та прозоро.

Про це пише RTE.

За даними регулятора, через це користувачі могли не знати, що їхнє місцеперебування використовують, зокрема, для впливу на них за допомогою реклами або визначення їхніх інтересів. Це також могло позбавляти людей контролю над власними персональними даними.

У регуляторі зазначили, що дані про місцеперебування можуть бути корисними для онлайн-сервісів, але водночас розкривати значний обсяг інформації про людину, зокрема приватної.

Розслідування DPC розпочала в лютому 2020 року після скарг кількох європейських організацій із захисту прав споживачів.

Регулятор встановив, що Google порушила Загальний регламент про захист даних ЄС (GDPR), оштрафував компанію загалом на €403 млн і зобовʼязав привести обробку даних у відповідність до правил протягом шести місяців.

У Google заявили, що справа стосується старих правил компанії, які відтоді змінили. За словами представника компанії, з 2019 року Google суттєво оновила свої підходи та запровадила інструменти для простішого керування даними про місцеперебування.