Єврокомісія оштрафувала Google на €890 млн за порушення Закону про цифрові ринки

Європейська комісія оштрафувала Google на €890 мільйонів за порушення вимог Закону про цифрові ринки. Компанію визнали винною у двох порушеннях: наданні переваги власним сервісам у пошуку Google та обмеженні розробників застосунків у Google Play.

Про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії від 23 липня.

Там стверджують, що у результатах пошуку Google просував власні сервіси — покупки, готелі, транспорт і спортивні результати — вище за аналогічні пропозиції конкурентів. Зокрема, сервіси компанії отримували помітніше розміщення, додаткові візуальні елементи та фільтри, яких не мали сторонні платформи. За це Google оштрафували на €460 мільйонів.

Окремо компанія отримала €430 мільйонів штрафу через правила Google Play, які не дозволяли розробникам вільно повідомляти користувачам про альтернативні, часто дешевші способи придбати підписку або контент поза магазином застосунків.

Єврокомісія зобовʼязала Google усунути порушення протягом 60 днів. Якщо компанія цього не зробить, їй загрожують додаткові штрафи — до 5% від загального світового обороту. Google ще може оскаржити рішення Єврокомісії в суді.