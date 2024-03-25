ЄC почав розслідування проти Apple, Meta і Google через імовірне порушення закону про цифрові ринки

Євросоюз почав розслідування проти Apple, Meta і Google через імовірне порушення закону про цифрові ринки (DMA).

Про це пишуть The Wall Street Journal і Financial Times.

Цей закон вимагає від великих компаній відкрити цифровий ринок для конкурентів. Тепер Apple, Meta і Google будуть під пильним контролем ЄС.

Єврокомісія розгляне, як Google відображає результати пошуку в Європі. За новими правилами, компанії не можуть віддавати перевагу своїм власним послугам перед аналогічними послугами конкурентів. У випадку з Meta претензії стосуються нової системи підписки, що передбачає плату за користування Facebook та Instagram без реклами, й збору персональних даних користувачів. Також Meta має зробити застосунок Messenger сумісним з іншими службами обміну повідомленнями.

Ще Єврокомісія розгляне, як Apple дотримується правил, згідно з якими користувачі повинні мати можливість легко видаляти застосунки, що встановлені за замовченням, і змінювати браузер Apple на інший.

Після розслідування Комісія повідомить кожній компанії, що потрібно зробити, щоб усунути проблеми. Якщо компанії буде визнано винними в недотриманні вимог закону, їм загрожують величезні штрафи, що можуть становити до 10% від їхнього глобального річного прибутку. Розслідування стосовно компаній сподіваються завершити за рік.

Закон ЄС про цифрові послуги поширюється на всі онлайн-платформи. Нові правила спрямовані на боротьбу з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки — найуважніше пильнуватимуть великі платформи і пошукові системи.