«Камасутра», балетки та діамантові каблучки: на аукціоні продадуть особисті речі Бріжіт Бардо

Особисті речі покійної акторки Бріжіт Бардо — від балеток Repetto і діамантових перснів до її примірника «Камасутри» — сьогодні виставляють на аукціон Drouot в Парижі. Виручені кошти передадуть її благодійній організації із захисту тварин.
Про це пише BBC.
Всього на аукціоні буде майже 300 лотів. Речі походять із двох будинків Бардо в Сен-Тропе, а також її паризької квартири. Частину інтер’єру відтворили у виставковій залі.
Понеділковий аукціон дає змогу придбати звичайні речі, які колись належали акторці та були частиною її особистого життя. Серед лотів — меблі, одяг, релігійні статуї, кухонне приладдя, каструлі Le Creuset і запальнички.
Серед інших знакових речей — друкарська машинка, якою Бардо користувалася для листування та коли писала автобіографію, ювелірні прикраси та класичні гітари.
Також продають її велосипед Peugeot і дві пари шкіряних балеток Repetto. Бардо професійно займалася балетом і допомогла популяризувати бренд Repetto після того, як попросила компанію створити для неї модель для повсякденного носіння.
На аукціоні також представлена велика колекція портретів акторки, деякі з них — еротичні.
Багато речей на аукціоні демонструють любов Бардо до тварин. Серед них — велика колекція мʼяких іграшок та нашийників, які належали її собакам.
Стартова ціна більшості лотів — менш як €100, однак очікується, що під час торгів вона значно зросте, розповіла Сесіль Дюпюї з аукціонного дому Millon, який проводить продаж.
- За 21 рік карʼєри Бардо зіграла у 48 фільмах, серед найвідоміших — «І Бог створив жінку», «Істина» і «Зневага». У повоєнній консервативній Франції Бардо стала символом емансипації та сексуальної свободи. Її називають провісницею жіночого руху у Франції, хоча сама акторка не брала в ньому участі. Вона однією з перших зʼявилася оголеною на екрані та значно сприяла лібералізації кінематографу.
- Після завершення кінокарʼєри Бардо присвятила себе боротьбі за права тварин і домоглася заборони торгівлі хутром морських котиків у багатьох країнах. Вона померла в грудні 2025-го у віці 91 року.