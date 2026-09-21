«Камасутра», балетки та діамантові каблучки: на аукціоні продадуть особисті речі Бріжіт Бардо

Особисті речі покійної акторки Бріжіт Бардо — від балеток Repetto і діамантових перснів до її примірника «Камасутри» — сьогодні виставляють на аукціон Drouot в Парижі. Виручені кошти передадуть її благодійній організації із захисту тварин.

Про це пише BBC.

Всього на аукціоні буде майже 300 лотів. Речі походять із двох будинків Бардо в Сен-Тропе, а також її паризької квартири. Частину інтер’єру відтворили у виставковій залі.

Drouot

Понеділковий аукціон дає змогу придбати звичайні речі, які колись належали акторці та були частиною її особистого життя. Серед лотів — меблі, одяг, релігійні статуї, кухонне приладдя, каструлі Le Creuset і запальнички.

Серед інших знакових речей — друкарська машинка, якою Бардо користувалася для листування та коли писала автобіографію, ювелірні прикраси та класичні гітари.

Також продають її велосипед Peugeot і дві пари шкіряних балеток Repetto. Бардо професійно займалася балетом і допомогла популяризувати бренд Repetto після того, як попросила компанію створити для неї модель для повсякденного носіння.

Drouot

На аукціоні також представлена велика колекція портретів акторки, деякі з них — еротичні.

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Багато речей на аукціоні демонструють любов Бардо до тварин. Серед них — велика колекція мʼяких іграшок та нашийників, які належали її собакам.

Стартова ціна більшості лотів — менш як €100, однак очікується, що під час торгів вона значно зросте, розповіла Сесіль Дюпюї з аукціонного дому Millon, який проводить продаж.