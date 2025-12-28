Померла відома французька актриса Бріджит Бардо

У віці 91 року померла Бріджит Бардо — легендарна французька актриса та символ сексуальної свободи.

Інформацію про смерть зірки підтвердив її фонд, передає France Info.

Бріжит Бардо в листопаді цього року потрапила в лікарню та перенесла операцію. Її також госпіталізували в січні 2023 року через дихальну недостатність.

За 21 рік карʼєри Бардо зіграла у 48 фільмах, серед найвідоміших — «І Бог створив жінку», «Істина» і «Зневага».

Getty Images / «Бабель»

У повоєнній консервативній Франції Бардо стала символом емансипації та сексуальної свободи. Її називають провісницею жіночого руху у Франції, хоча сама акторка не брала в ньому участі. Вона однією з перших зʼявилася оголеною на екрані та значно сприяла лібералізації кінематографу.

Після завершення кінокарʼєри Бардо присвятила себе боротьбі за права тварин і домоглася заборони торгівлі хутром морських котиків у багатьох країнах.