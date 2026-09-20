Польща встановить понад тисячу сирен на східному кордоні з Україною

Польща посилює цивільний захист уздовж східного кордону та встановить понад 1 000 автоматизованих сирен.

Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський у Любліні, передає «Польське радіо».

За словами міністра, Росія змінила тактику, і російські ракети та реактивні безпілотники дедалі частіше атакують обʼєкти поблизу польсько-українського кордону.

На початку 2024 року в регіоні було близько 30 сирен, які можна було активувати дистанційно. Зараз їх майже 350, а після розширення мережі кількість автоматизованих сирен перевищить 1 000.

Польська прикордонна служба також розробила план дій у разі виявлення тунелів під кордоном. Країна посилила співпрацю з агентством ЄС Frontex, тестує георадари та закуповує обладнання для виявлення підземних порожнин.