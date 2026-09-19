Трамп заявив, що його син поверне гроші російському бізнесмену за весільну вечірку

До цього дружина Трампа-молодшого написала, що Кремльов — це друг родини, який зробив «надзвичайно щедрий весільний подарунок». Також вона ще раз наголосила, що він оплатив лише дві вечірки після весілля.

Трамп-молодший на запитання батька відповів, що він уже повертає борг. Людина, близька до оточення Трампа, підтвердила, що син президента США планував повернути кошти Кремльову.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його син поверне кошти за весільну вечірку на Багамах, яку сплатив російський бізнесмен Умар Кремльов.

Що передувало

Весілля Трампа-молодшого відбулось наприкінці травня. 14 вересня організація ProPublica випустила розслідування, в якому зʼясувала, що святкування частково фінансував російський олігарх Умар Кремльов, близький до Володимира Путіна. Зокрема, він оплатив оренду одного з приватних островів, де проходив прийом і де спали гості. Він також заплатив за феєрверк, а його команда допомагала спланувати весілля.

Сам президент Трамп після цього заявив у коментарі Axios, що він «поняття не має, хто такий Умар, ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося зовсім в іншому місці й в інший день».

«Це була “вечірка після весілля”, організована на їхню честь. Нічого особливого! Я не був присутній на цій вечірці», — додав він.

Після цього демократ у Палаті представників США Роберт Гарсія розпочав розслідування фінансових зв’язків Дональда Трампа — молодшого з російським бізнесменом Умаром Кремльовим.