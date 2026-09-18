Відділення «Нової пошти» не працюватимуть під час тривоги

Відділення, термінали, депо та інші логістичні обʼєкти «Нової пошти» не будуть працювати ані під час жовтого, ані під час червоного рівня загрози.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти» для Інтерфакс-Україна.

Також у «Новій пошті» запроваджуватимуть власну систему моніторингу потенційних загроз. Навіть якщо не буде тривоги, а система покаже загрозу — роботу обʼєкта пошти призупинять.

Наприкінці серпня «Нова пошта» вирішила розподілити посилки між відділеннями замість великих складів після російських ударів по сортувальних центрах. Тепер вантажні та поштові відділення «Нової пошти» по всій Україні виконуватимуть роль локальних складів.

Посилки клієнтів розподілятимуть між різними локаціями, щоб зменшити залежність від одного великого сортувального центру.