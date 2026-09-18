Українську діячку та тещу двох лідерів ОУН Марію Федак перепоховали у Львові

У Львові перепоховали Марію Федак — діячку українського жіночого та просвітницького руху, а також тещу двох лідерів ОУН — Андрія Мельника і Євгена Коновальця.

Про це повідомив голова львівської ОДА Максим Козицький.

Марія Федак була активною учасницею українського жіночого руху, займалася благодійністю, підтримувала студентську молодь та українське громадське життя. Разом із чоловіком, адвокатом, громадським діячем і меценатом Степаном Федаком вони виховали вісьмох дітей.

Їхні доньки Ольга і Софія стали дружинами Євгена Коновальця та Андрія Мельника. А Марія Федак була важливою постаттю українського громадського і просвітницького руху свого часу.

Через загрозу радянських репресій їй довелося залишити Україну. Померла в Люксембурзі.

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