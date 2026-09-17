Генерал-майор Ніколюк іде з посади командувача угруповання «Схід»

Генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що залишає посаду командувача угруповання військ «Схід», яку обіймав з квітня 2026 року.

Про це він повідомив у Фейсбуку.

«Коли завершується важливий етап у житті або роботі, у нашому суспільстві прийнято підбивати підсумки. Сьогодні я це зроблю за той відтинок часу, коли керував Словʼянським, Краматорським, Костянтинівським, Очеретинським і Покровським напрямками фронту», — написав Ніколюк.

Він зазначив, що своєму наступнику передає «повністю боєздатне угруповання, спроможне стійко вести активні оборонні дії».

Ніколюк розповів, що під час його командування вдалося стримати наступ російських окупаційних військ на Олександрівському напрямку. Також, за його словами, спільними зусиллями вдалося заблокувати противника в Костянтинівці.

«На Словʼянському і Краматорському напрямках нам вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону з підсиленням підрозділів, які утримують позиції на передньому краї, і створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника», — написав генерал-майор.

Він додав, що попереду його чекають «нові виклики та завдання, які визначатиме вище військове керівництво».