Денис «Редіс» Прокопенко очолив угруповання військ «Азов»

Бригадний генерал і командир 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко очолив новостворене угруповання військ «Азов».
Про це повідомили у соцмережах корпусу.
Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Прокопенко командуватиме одним з двох новостворених угруповань військ на Донеччині. Тож від 13 вересня він офіційно приступив до виконання обовʼязків командувача угруповання військ «Азов».
Командиром другого угруповання, за словами президента, має стати командувач 3 армійського корпусу Андрій Білецький.
- Денис Прокопенко — командир 1 корпусу НГУ «Азов», Герой України. У 2022 році «Азов» під його командуванням обороняв Маріуполь. Увесь гарнізон, заблокований на «Азовсталі», разом з Прокопенком, за наказом вищого командування 20 травня 2022 року здався в полон. Прокопенка обміняли 21 вересня 2022 року, згодом він повернувся на фронт і в лютому 2026 року отримав звання бригадного генерала.