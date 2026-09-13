Денис «Редіс» Прокопенко очолив угруповання військ «Азов»

Бригадний генерал і командир 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко очолив новостворене угруповання військ «Азов».

Про це повідомили у соцмережах корпусу.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Прокопенко командуватиме одним з двох новостворених угруповань військ на Донеччині. Тож від 13 вересня він офіційно приступив до виконання обовʼязків командувача угруповання військ «Азов».

Командиром другого угруповання, за словами президента, має стати командувач 3 армійського корпусу Андрій Білецький.