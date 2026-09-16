Повернеться декларування для правоохоронців і силовиків, які не беруть участі в бойових діях

Україна поновить декларування для правоохоронців і представників Сил безпеки, які не беруть участі в бойових діях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, це має допомогти контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. Зеленський також доручив перевірити керівників центральних органів виконавчої влади — як призначених постійно, так і виконувачів обов’язків. Зокрема, йдеться про працівників Державної податкової служби, АРМА та інших інспекцій, де є високі ризики корупції.

Зеленський наголосив, що уряд має пришвидшити оновлення керівництва ключових державних компаній, зокрема «Лісів України» та «Енергоатому», використовуючи досвід «Укрнафти» й «Нафтогазу».

Крім того, президент анонсував нові зустрічі з представниками США та пакети підтримки для України, які включатимуть ППО. Також Зеленський повідомив, що Україна розширює антибалістичну коаліцію.

Ще Зеленський заявив, що підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за шахрайські кол-центри. Чинності закон набуде після публікації офіційного указу.