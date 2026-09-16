Експрессекретарку Зеленського Мендель не пустили в Європарламент на захід німецької AfD. Вона повʼязує це із санкціями

Колишню прессекретарку президента Володимира Зеленського — Юлію Мендель — не пустили в Європейський парламент на захід німецької партії AfD «Україна: наважитися на мир. Дипломатія замість ескалації», де вона мала бути спікеркою.

Про це вона повідомила у Facebook.

Вона повʼязала це із санкціями, що проти неї ввів президент Зеленський 13 вересня, і заявила, що таким чином він хоче заборонити їй говорити про мир.

Мендель стала прессекретаркою Зеленського невдовзі після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. 30 квітня 2021 року стало відомо, що вона йде з посади речниці президента, яку вона обіймала майже два роки. Опісля вона видала дві книги, де позитивно відгукувалась про президента.

Проте у 2026 році Мендель дала інтервʼю Такеру Карлсону, де звинуватила Зеленського у вживанні кокаїну. Тоді вона заявляла, що після озвучених тез їй «небезпечно» повертатися додому. Президент відкинув її заяву і сказав, що ніколи не вживав наркотиків.