Зеленський увів у дію санкції РНБО проти своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель. Хто ще в списку

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Також у цьому списку — українці та росіяни, яких звинувачують у поширенні дезінформації та російської пропаганди, у підтримці агресивної політики Росії.

Окремі санкції застосували проти 29 громадян РФ і 29 російських компаній, повʼязаних із «Ростехом». Підприємства корпорації виробляють до 80% озброєння та військової техніки для війни Росії проти України.

До санкційного списку додали 20 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу.

Мендель стала прессекретаркою Зеленського невдовзі після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо TV», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times і Politico. 30 квітня 2021 року стало відомо, що Мендель йде з посади речниці президента, яку вона обіймала майже два роки.

Нещодавно вона дала інтервʼю Такеру Карлсону, де звинуватила Зеленського у вживанні кокаїну. Тоді вона заявляла, що після озвучених тез їй «небезпечно» повертатися додому.