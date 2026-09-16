Голова Єврокомісії: Україна стане учасницею нової Європейської ради безпеки та отримає від ЄС ракети для Patriot

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити нову Європйеську раду безпеки. Однією з її учасниць має стати Україна.

Про це вона оголосила 16 вересня в річній доповіді «Стан Союзу» під час пленарного засідання Європейського парламенту.

«Ми вже давно обговорюємо формат лідерів, зосереджений на безпеці нашого континенту, з такими партнерами, як Канада, Норвегія, Україна, Велика Британія та іншими залученими сторонами. Це ще актуальніше зараз, враховуючи характер і масштаб існуючих ризиків. Саме тому ми викладемо наші ідеї щодо втілення Європейської ради безпеки в реальність», — зазначила вона.

Також фон дер Ляєн оголосила про створення нового Європейського інструменту для стратегічних засобів забезпечення оборони, узгодженого з НАТО.

Крім того, вона запевнила, що ЄС ще сильніше, ніж будь-коли, підтримуватиме Україну цієї зими: надаватиме гуманітарну допомогу, а також буде посилювати захист енергетичної та теплової інфраструктури.

«Минулого тижня ми вперше погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів для Patriot. Тепер їх необхідно терміново постачити. Але ми також маємо разом зменшувати залежність від одного постачальника. Тому ми хочемо розробити разом з Україною доступну та модульну систему протиракетної оборони. У центрі цієї співпраці — «Фрея», — підкреслила фон дер Ляєн.

За її словам, «Фрея» — лише початок, і за рахунок коштів, що залишилися в межах SAFE, ЄС запустить нову програму спільних проєктів з українськими компаніями.

Окремо вона наголосила на тому, що тиск на Росію має зростати: «Наші санкції завдають шкоди. Вони чинять значний тиск на російську економіку. Росія робить усе, щоб їх обходити. Тож ми маємо закрити всі лазівки».