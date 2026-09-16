Голова «Укрпошти» Смілянський подав позов проти Національного банку

Адвокати генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського подали позов проти Національного банку України та вимагають скасувати рішення про його звільнення у звʼязку з професійною непридатністю.

Про це Смілянський написав у фейсбуку.

«Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в Укрпошти, і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів», — написав він.

Смілянський додав, що позов поданий особисто від нього, а не від «Укрпошти».