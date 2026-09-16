У США звинуватили російських агентів у підготовці замовних убивств і терористичних атак у країнах Європи

Прокурори США Південного округу Нью-Йорка опублікували ообвинувальний акт проти кількох громадян Росії — їх звинуватили у фінансуванні тероризму та організації мережі замовних убивств по всьому світу.

Про це пише ABC News.

У документі сказано, що вони з 2024 року розшукували та стежили за російськими дисидентами, які проживають у США та Європі. Також ця мережа координувала терористичні атаки на військову й цивільну інфраструктури в європейських країнах, що підтримують Україну.

В обвинувальному акті назвали трьох імовірних «високопоставлених» членів цієї мережі, а також двох вербувальників. Це — Юрій Храмєєв, відомий під псевдонімом «Полковник Юрій», він колишній полковник російських спецслужб; Кирило Храмєєв, співробітник Федеральної служби безпеки Росії, син Юрія Храмєєва; а також Оеміс Ромагоса Дурруті — громадянин Куби, який проживає в Росії та координував атаки для цієї групи.

Як стверджується, влітку 2026 року ця мережа завербувала громадянина Венесуели, який проживав у США, щоб убити відомого російського дисидента, який працював у Вашингтоні.