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Війська звʼязку та кібербезпеки ЗСУ отримали нового командувача

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:
Війська звʼязку та кібербезпеки ЗСУ отримали нового командувача

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем військ звʼязку та кібербезпеки ЗСУ.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Бригадний генерал Олексій Коваленко з 2023 року був тимчасовим виконувачем обов’язків командувача військ зв’язку та кібербезпеки. Також він є начальником Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

  • Війська зв’язку та кібербезпеки — це окремий рід військ Збройних сил України, призначений для забезпечення безперебійного зв’язку, захисту інформаційних систем, систем бойового управління та кіберзахисту військових мереж.