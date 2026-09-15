Війська звʼязку та кібербезпеки ЗСУ отримали нового командувача

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем військ звʼязку та кібербезпеки ЗСУ.
Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.
Бригадний генерал Олексій Коваленко з 2023 року був тимчасовим виконувачем обов’язків командувача військ зв’язку та кібербезпеки. Також він є начальником Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
- Війська зв’язку та кібербезпеки — це окремий рід військ Збройних сил України, призначений для забезпечення безперебійного зв’язку, захисту інформаційних систем, систем бойового управління та кіберзахисту військових мереж.