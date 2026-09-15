У Німеччині за кілометр від авіабази «Вунсторф» знайшли невідомий дрон. Правоохоронці проводять розслідування

У Німеччині правоохоронці шукають уламки дрона, який раніше виявили за кілометр від авіабази «Вунсторф».
Уламки дрона виявили на схід від озера Штайнхуде, що поблизу Ганноверу. Зараз слідчі шукають інші уламки БпЛА. Тільки після цього вони зможуть зʼясувати, кому він належав.
Авіабаза «Вунсторф» — це стратегічний військовий аеродром Повітряних сил Німеччини та головний транспортний хаб Бундесверу.
Цей інцидент стався після того, як вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою і детонатором. Згодом з’ясувалося, що дрон врізався в літак, але не здетонував — вибухівка відвалилася від удару, а безпілотник випадково виявили лише через чотири години.
Після цього, 1 вересня, Німеччина офіційно звинуватила РФ в інциденті. Через це Берлін розірвав договір з «Російським домом», посилив контроль за росіянами, які в’їжджають у країну, і закрив генеральне консульство Росії в Бонні.