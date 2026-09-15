НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 000 тонн нафтопродуктів «Укрнафти». Підозру отримав бізнесмен Михайло Кіперман

Антикорупційні органи викрили масштабну схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів компанії «Укрнафта» вартістю понад 2,88 мільярда гривень і легалізації коштів від їхньої реалізації.

Про це повідомляють САП і НАБУ.

За даними джерел «Бабеля», підозру в цій справі отримав бізнесмен Михайло Кіперман.

Оборудку, за версією слідства, організували у 2017—2020 роках. Керівники бізнес-групи передавали нафтопродукти «Укрнафти» підконтрольній компанії за договорами комісії. Потім частину пального перекидали на інші пов’язані фірми та продавали через мережу АЗС оптом і в роздріб.

Гроші від продажу надходили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема іноземних. Щоб приховати кінцевих власників, учасники схеми використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кітс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.

Обсяг викраденого пального становив майже 20% усього обсягу нафтопродуктів, які «Укрнафта» продала через АЗС за час дії схеми.

Про підозру в заволодінні майном в особливо великих розмірах і легалізацію коштів повідомили чотирьом людям:

організатору — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка «фактично контролювала нафтову сферу економіки України»;

організатору нижчого рівня — акціонеру низки підконтрольних бізнес-груп і товариств, відповідальному за координацію дій виконавців і приховування злочинної діяльності;

голові правління і заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Ще одному фігуранту — колишньому віцепрезиденту «Укрнафти», іноземцю — підозру направили за кордон для вручення в межах міжнародної правової допомоги.

Скриншот з відео НАБУ

НАБУ також розслідує можливе заволодіння майном «Укрнафти» в наступні періоди, зокрема після початку воєнного стану.

Під час розслідування детективи НАБУ виявили витік інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії. За даними слідства, ці відомості могли передавати довіреній особі організаторів схеми. До цього, за версією слідства, може бути причетний співробітник СБУ керівної ланки, підрозділ якого супроводжував провадження. Розслідування триває.