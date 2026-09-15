Правоохоронці викрили злочинну групу, яка «заробила» 137,5 млн грн на польських вагонах. Серед підозрюваних — експосадовець київського метро

НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа 137,5 мільйона гривень на перевозці польських вагонів для «Київського метрополітену». Серед підозрюваних — експосадовець установи.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як стверджують слідчі, наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен зголосився безкоштовно передати київському метро 60 вагонів. Щоб доставити їх, КП «Київський метрополітен» у 2023 році провело три тендери, для яких навіть використовували кілька компаній, щоб створити видимість конкуренції.

У висновку перемогла наперед визначена компанія. Далі вона запропонувала свої послуги за значно завищеною ціною — 190 мільйонів гривень.

Після того як ділки отримали кошти, вони перевели їх на підконтрольну іноземну компанію, щоб приховати злочин. Частину з цієї суми (51,8 мільйона гривень) сплатили реальному перевізнику, який транспортував вагони. А 137,5 мільйона гривень, як стверджують слідчі, учасники схеми залишили собі.

Експосадовця «Київського метрополітену», трьох службовців комунального підприємства, двох співорганізаторів злочину і директора підконтрольної компанії підозрюють у розтраті майна, яким заволоділи, використовуючи службове становище.