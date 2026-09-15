Ексмера Рахова Медвідя, який майже три роки був у розшуку, екстрадували з Румунії

Колишнього мера Рахова, що на Закарпатті, екстрадували з Румунії в Україну. Він майже три роки був у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Імені мера в ОГП не вказують, але з деталей справи випливає, що йдеться про Віктора Медвідя, який був міським головою Рахова з листопада 2015 року по серпень 2023-го.

У 2023 році йому оголосили підозру у привласненні майна і підробці документів. За версією слідства, ексмер Рахова може бути причетний до схеми із завищенням вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру.

Тоді Медвідь оформив відрядження до Румунії та виїхав за кордон. В Україні його оголосили в розшук. Наприкінці 2025 року Медвідя затримали в Чехії та заборонили залишати країну, але він знову виїхав до Румунії, де його затримали повторно.

10 вересня ексмера Рахова повернули в Україну. Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою або альтернатива — застава 333 тисячі гривень. Однак прокуратура вважає таку суму застави недостатньою, адже Медвідь раніше ухилявся від правосуддя. Тож рішення суду оскарживатимуть.