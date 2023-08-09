Ексмер Рахова Віктор Медвідь виїхав з України і не повернувся. Він уже перебуває в розшуку

Колишній міський голова міста Рахів на Закарпатті Віктор Медвідь виїхав за кордон і не повернувся.
Про це повідомили в Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що ексмер оформив відрядження до Румунії та виїхав за кордон. Його поїздка мала тривати три доби, однак Медвідь досі не повернувся.
У поліції таке відрядження кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення через державний кордон України).
Віктор Медвідь уже перебуває у розшуку за підозрою в привласненні чи розтраті чужого майна, вчинених у великих розмірах чи в умовах воєнного стану, і в підробці офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).
- 27 липня Офіс президента заблокував виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам на тлі низки скандалів. Співрозмовник «Бабеля» в ОП повідомив, що чиновників, які виїжджали за кордон, перевіряють. Планують доопрацювати законодавство, яке регулює відрядження. Які саме зміни готуються до законодавства — невідомо. Хочуть заборонити виїзд у відпустки. Тобто виїхати дозволятимуть або в разі відрядження, або в разі волонтерської діяльності. Співрозмовник додав, що обмеження здебільшого стосуються нардепів «Слуги народу».