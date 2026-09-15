СБУ запобігла серії терактів, підпалів і замаху на активіста. Підозрювані — ексзаступник голови ДСНС Авер’янов зі спільниками

Служба безпеки України запобігла серії терактів, підпалів і замаху на громадського активіста. Про підозру повідомили ексзаступнику голови ДСНС і його спільникам.

Про це повідомила СБУ.

Слідство офіційно не називає імен, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Олега Авер’янова, який у 2015—2016 роках був заступником голови ДСНС, а також Дмитра Нікітіна, який очолює Чернігівську обласну організацію партії «Батьківщина».

За даними СБУ, Нікітін перебував за кордоном і звідти дистанційно організовував теракти та підпали на півночі й заході України. Для завдань він і його спільники шукали людей, зокрема через зв’язки в кримінальному середовищі.

Одним із запланованих терактів був підрив будівельного крана біля житлового комплексу в Чернігові. За задумом організаторів, після вибуху кран мав упасти на багатоквартирний будинок і припарковані поруч автомобілі, що могло призвести до численних жертв.

Також група планувала підірвати будівлю ТЦК на Прикарпатті. Для цього виконавці виготовили вибухівку та мали закинути її у вікно адмінбудівлі. СБУ втрутилася в підготовку терактів і впровадила своїх людей в злочинну групу. Правоохоронці створили для організаторів видимість, що заплановані вибухи відбулися.

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Після цього, за даними СБУ, Авер’янов доручив підірвати приватні будинки голови та двох суддів Чернігівського апеляційного суду. Йдеться про суддів, які у 2024 році засудили Авер’янова до семи років ув’язнення в справі про викрадення автомобіля.

Також експосадовець ДСНС, за даними слідства, замовив напад на блогера з Чернігівщини. Виконавці мали прострелити йому кінцівки та облити сірчаною кислотою.

Усі злочини вдалося попередити. Фігурантам повідомили про підозри, зокрема в замаху на теракт, замаху на життя та підготовку до руйнації майна суддів шляхом підпалу або вибуху. Фігурантам, що перебувають за кордоном, підозри оголосили заочно. Їх планують оголосити в міжнародний розшук.