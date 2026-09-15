На Тернопільщині викрили податківців, які вимагали хабарі від бізнесу — на цьому вони заробили €75 тисяч

НАБУ і САП викрили двох посадовців Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області, які, за даними слідства, систематично вимагали гроші від місцевого бізнесу.

Про це повідомило НАБУ.

Фігуранти справи — заступниця начальника обласної податкової та керівника одного з її територіальних підрозділів. За версією слідства, посадовці використовували результати податкових перевірок, щоб вимагати гроші від компаній.

Вони заявляли про буцімто багатомільйонні порушення, а потім пропонували за гроші зменшити штрафи, які мали бути зазначені в офіційних документах. Протягом весни та літа 2026 року податківці отримали €75 тисяч від представника двох підприємств.

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У червні вони, за даними слідства, вимагали гроші ще від однієї компанії. Підприємство мало отримати з бюджету понад 14,6 млн грн відшкодування ПДВ. Податківці вимагали 11,5% від цієї суми — тобто понад 1,6 млн грн — за те, щоб не перешкоджати компанії отримати гроші.

Під час передачі чергової частини грошей через посередника правоохоронці викрили схему. Обох посадовців затримали. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці також перевіряють, чи були до схеми причетні інші посадовці податкової служби Тернопільщини.