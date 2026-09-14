Новим командувачем Медичних сил ЗСУ став військовий хірург Костянтин Гуменюк

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив новим командувачем Медичних сил Збройних сил України Костянтина Гуменюка.
Іншим указом він звільнив Анатолія Казмірчука, який обіймав цю посаду з 2023 року.
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначив, що таке рішення президент ухвалив спільно з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Він додав, що Гуменюк як військовий хірург і полковник медичної служби має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти.
«Попереду багато роботи й непростих завдань. Головний пріоритет на цій посаді — збереження життя і здоров’я українського воїна», — зазначив Паліса.
- У 2014 році Гуменюк перебував у зоні проведення АТО, де служив старшим передової лікарсько-сестринської бригади в складі 95 аеромобільної бригади. У 2017 році став головним хірургом АТО, а у 2018–2019 роках обіймав посаду головного хірурга Операції Об’єднаних сил. Від 2019 року — головний хірург ЗСУ.