У Болгарії сталася пожежа на складі боєприпасів компанії EMCO: МВС не виключає саботажу

У Болгарії сталася пожежа на складі боєприпасів компанії EMCO. Міністерство внутрішніх справ країни не виключає саботажу.

Про це повідомило Reuters.

Постраждалих унаслідок пожежі немає. Слідство перевірить можливий зв’язок між нинішнім інцидентом і пожежею на іншому об’єкті EMCO, яка сталася в серпні.

У 2024 році Болгарія видала ордери на арешт шістьох громадян Росії, яких звинуватили в причетності до руйнації складів EMCO у 2011—2020 роках. Там зберігалися боєприпаси для передачі Україні та Грузії.

EMCO належить болгарському торговцю зброєю Еміліану Гебреву. У 2020 році болгарські прокурори звинуватили трьох росіян у спробі отруїти Гебрева у 2015 році.