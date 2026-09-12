СБУ атакувала виробництво FPV-дронів і два склади БпЛА під Таганрогом

Служба безпеки України атакувала виробництво FPV-дронів і два склади БпЛА під Таганрогом Ростовської області Росії.

Про це повідомила СБУ.

Також українські військові поцілили в зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2», резервуар із пально-мастильними матеріалами та радіолокаційну станцію П-18 «Терек». У місцях влучань виникли пожежі.

Крім того, у Силах безпілотних систем поділилися результатами операції «МоЛоЧКа»: за 10 тижнів дрони атакували 285 російських плавзасобів. У липні військові поцілили у 215 плавзасобів, у серпні — в 54, а з 1 по 11 вересня — ще в 16.

Через це судноплавство в Азовському та Чорному морях суттєво ускладнене. Зокрема, для підсанкційних нафтових танкерів.