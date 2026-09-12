Україна вдарила по комбінату «Тольяттікаучук» у Самарській області РФ

Українські військові в ніч на 12 вересня вдарили по комбінату «Тольяттікаучук» у Тольятті Самарської області РФ.

Це підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Там спалахнула пожежа.

Комбінат «Тольяттікаучук» виготовляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, росіяни використовують у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

OSINT-канали пишуть, що в Таганрозі в РФ, ймовірно, під ударом був аеродром і військове містечко. Там спалахнула пожежа. Голова Таганрога Світлана Камбулова заявила, що ППО збила дрон над містом.