Медіа: Один з підозрюваних у диверсії в аеропорту Лейпцига може бути повʼязаний з російським ГРУ

Німецькі правоохоронці встановили особи двох підозрюваних у диверсії біля українського літака в Лейпцигу. Один з них, ймовірно, повʼязаний з російською військовою розвідкою ГРУ — його називають Олег Л.

Про це пише Welt з посиланням на матерали слідства.

Другий підозрюваний — громадянин Білорусі Андрій К. За даними правоохоронців, Олег Л. відповідав за логістику. Він вʼїхав у Німеччину через Туреччину, а потім полетів у Сербію. Зараз він повернувся до РФ.

За інформацією слідства, правоохоронці знали про його звʼязок з ГРУ, ще коли той прилетів у Німеччину, проте за ним не стежили. Підозрюваного вдалося встановити завдяки ДНК, взятій з рукавички, бо Олег К. раніше мав судимості у Фінляндії та Литві.

У Польщі його вважають до підпалу магазину в Лодзі влітку 2024 року, який розслідують як саботаж.

Німецькі слідчі вважають, що вибухівка потрапила до Німеччини через Болгарію і Сербію, після чого її сховали на околицях аеропорту Лейпцига. Поліція за допомогою даних з орендованої підозрюваними автівки виявила кілька можливих схованок з вибухівкою.