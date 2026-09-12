У ДР Конго від Еболи загинули вже понад 3 300 людей. Вірус перекинувся ще на одну провінцію

Також уперше цей вірус зафіксували в провінції Південний Убангі, розташованій на північному заході країни, далеко від епіцентру спалаху. Еболу виявили у 23-річного хлопця, який помер.

У Демократичній Республіці Конго через спалах Еболи загинули 3 398 людей. Кількість підтверджених випадків у семи провінціях сягнула 7 022.

Спалах Еболи в ДР Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штампу Ебола-Заїр ця цифра скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв тоді перевищила 11 тисяч.

ВООЗ 17 травня 2026 року оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями та проводити скринінг на кордонах і головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго. Експерти попереджають, що він може стати одним з найбільших за всю історію, оскільки вірус певний час поширювався непомітно.