Росіяни вдарили по Україні ракетами та дронами. Під ударом була Одещина — там є постраждалі

Росіяни в ніч проти 12 вересня вдарили по Україні балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23, вісьма крилатими ракетами «Калібр», шістьма керованими авіаракетами Х-59/69 та 129 дронами типу Shahed (половина з них — реактивні), S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила шість «Калібрів», одну «Бандероль», дві авіаракети Х-59/69 та 101 дрон.

Ракети та дрони влучили у 20 місцях, уламки впали на чотирьох локаціях. Під основним ударом була Одещина.

Росіяни вдарили по Одещині — постраждали щонайменше 12 людей. Атака зруйнувала верхні поверхи багатоповерхівки та пошкодила інші будинки.

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