На Теремках у Києві змінили проєкт тепломережі — обіцяють вирубати не більше ніж 10 дерев

У Києві оптимізували проєкт будівництва тепломережі на Теремках. Новий варіант прокладання мережі дозволить зберегти близько 160 дерев. Зрубати планують приблизно 10 дерев, ще частину лише кронують.

Про це повідомляє КМДА.

Протягом останнього місяця різні варіанти прокладання тепломережі опрацьовували представники міста, науковці, галузеві експерти та громадськість.

У результаті розробили оптимізовану схему. За даними місцевої влади, запропоновані зміни відповідають чинним правовим, будівельним, технічним і технологічним нормам. Також вони враховують вимоги до будівництва джерел резервного живлення та стислі строки підготовки до опалювального сезону.

Експерти зазначають, що повноцінної альтернативи нинішньому проєкту, яку реально було б виконати до початку опалювального сезону, немає.