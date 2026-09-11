У Британії чоловіка звинуватили в передачі даних російській розвідці

У Британії чоловіка звинуватили в передачі російській розвідці даних про заводи з виробництва дронів і підготовці диверсії на них.

Про це пише Reuters.

31-річний Джошуа Каммідж постав перед судом у Лондоні. За версією прокуратури, він передав дані про чотири заводи поблизу свого дому у Свіндоні, що на заході Англії, і зголосився влаштувати там диверсію.

Камміджа затримали минулого тижня. За даними слідства, він також шукав інформацію про пристрій, який глушить Wi-Fi, і проводив розвідку на місцевості. Російське посольство справу не коментувало.

З 28 серпня до 3 вересня Каммідж спілкувався з британцем, який поїхав до Росії воювати проти України. Прокурор заявив, що темою розмов були заводи та диверсії на них. Чоловік отримував відповідні завдання від російських спецслужб.