Reuters: Російські субмарини у квітні намагалися випробувати секретну зброю проти підводних кабелів в Арктиці. Їм завадили сили НАТО

Цієї весни підводні човни РФ проводили навчання біля архіпелагу Шпіцберген в Арктиці, під час яких відпрацьовували застосування секретної зброї проти підводних кабелів. Російські судна відстежили та змусили залишити район спільні сили Великої Британії, Норвегії та США.

Про це Reuters розповіли два західні посадовці.

У квітні Велика Британія заявляла, що виявила в арктичних водах таємну операцію російських підводних човнів, направлених на кабелі та трубопроводи. Тодішній міністр оборони Джон Гілі розповідав, що протягом місяця за трьома субмаринами Головного управління глибоководних досліджень РФ стежили літаки і кораблі Королівського флоту та союзників, зокрема Норвегії. Тепер Reuters стало відомо, що в операції брали також сили США.

Російським суднам не вдалося завершити навчання, і вони зрештою покинули район, не пошкодивши кабелів. Але в такий спосіб країнам НАТО стало відомо про нову російську зброю.

За словами джерел агентства, ціллю РФ могли бути два підводні оптоволоконні кабелі завдовжки приблизно 1 400 кілометрів, які з’єднують архіпелаг Шпіцберген із материковою Норвегією. Вони передають великі обсяги даних із наземної супутникової станції SvalSat — найбільшої у світі.

Британські та норвезькі посадовці після операції передали Москві інформацію про те, що знають про її нову технологію. Так вони хотіли показати Росії, що її дії в регіоні відстежують.

«Ми чітко дали зрозуміти російській владі: будь-яку спробу атакувати нашу критичну інфраструктуру виявлять, і це матиме наслідки», — заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Західні розвідки побоюються, що Росія посилює диверсійну діяльність у Європі та може спробувати перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 про колективну оборону. У такому сценарії підводні кабелі можуть стати однією з цілей, адже вони мають критичне значення для світового звʼязку, фінансових операцій та енергетичної інфраструктури.