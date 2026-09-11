Росія атакувала Україну «Бандероллю» та 161 БпЛА. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 11 вересня Росія атакувала Україну «Бандероллю» з Білгородської області та 161 ударним БпЛА.

Про це звітують Повітряні сили.

Летіли безпілотники типу «Шахед», «Гербера», дрони-імітатори «Пародія» з напрямку Росії (Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ) та тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 138 БпЛА. Дрони влучили в 19 місцях, уламки впали ще в трьох.

У Києві внаслідок російського нічного удару травмовані семеро людей. Пошкоджений 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Горів фасад будинку з першого по пʼятий поверх і квартира на другомуі, повідомили в ДСНС.

Російська армія також атакувала Дніпро та Нікопольський і Камʼянський райони безпілотниками й артилерією. Поранені двоє чоловіків, повідомили в ОВА.