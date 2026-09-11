У США пішов у відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів Трампа

У США пішов у відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів американського президента Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Причину свого рішення прокурор не пояснив. Джозеф Дідженова з квітня 2026 року керував перевіркою розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року задля перемоги Трампа.

Також у межах розслідування перевіряли дві справи колишнього спецпрокурора Джека Сміта проти Трампа. Одна стосувалася секретних документів, які Трамп зберігав у маєтку «Мар-а-Лаго», інша — його спроб скасувати результати виборів 2020 року.

Обвинувачень у межах цього розслідування поки що не висунули. Слідчі допитали нинішніх і колишніх співробітників розвідки, а в серпні намагалися допитати посадовців ФБР, які брали участь в обшуку в «Мар-а-Лаго» у 2022-му.

Reuters пише, що відставка прокурора додає невизначеності розслідуванню. Воно є частиною ширшої кампанії Мінʼюсту США проти людей, яких Трамп вважає своїми противниками. Серед них — колишній спецпрокурор Джек Сміт, ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан і колишній директор ФБР Джеймс Комі.