У США пішов у відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів Трампа

У США пішов у відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів американського президента Дональда Трампа.
Про це пише Reuters.
Причину свого рішення прокурор не пояснив. Джозеф Дідженова з квітня 2026 року керував перевіркою розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року задля перемоги Трампа.
Також у межах розслідування перевіряли дві справи колишнього спецпрокурора Джека Сміта проти Трампа. Одна стосувалася секретних документів, які Трамп зберігав у маєтку «Мар-а-Лаго», інша — його спроб скасувати результати виборів 2020 року.
Обвинувачень у межах цього розслідування поки що не висунули. Слідчі допитали нинішніх і колишніх співробітників розвідки, а в серпні намагалися допитати посадовців ФБР, які брали участь в обшуку в «Мар-а-Лаго» у 2022-му.
Reuters пише, що відставка прокурора додає невизначеності розслідуванню. Воно є частиною ширшої кампанії Мінʼюсту США проти людей, яких Трамп вважає своїми противниками. Серед них — колишній спецпрокурор Джек Сміт, ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан і колишній директор ФБР Джеймс Комі.
- Вашингтон і американські розвідслужби неодноразово заявляли, що Росія намагалася вплинути на вибори президента США у 2016 році. Наприклад, у червні 2016 року американські медіа повідомили про втручання в інформаційну систему Національного комітету Демократичної партії США.
- Після розслідування компанія CrowdStrike дійшла висновку, що злам здійснили два угруповання хакерів — Cozy Bear і Fancy Bear. Обидва, на думку CrowdStrike, тісно повʼязані з владою РФ і беруть участь в політичному й економічному шпигунстві. Уряд Росії заперечує свою причетність.