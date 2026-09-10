Росіяни вдарили по ТРЦ у Павлограді й Сумах. Є загиблі та постраждалі, серед них — діти (оновлено)

Російські війська ввечері 10 вересня обстріляли місто Павлоград на Дніпропетровщині та околиці Сум. Відомо про чотирьох загиблих і десятки постраждалих.

Оновлено о 18:30. У Павлограді, за даними ОВА, від удару загинули четверо людей, щонайменше 60 — поранені. Серед постраждалих — троє дітей віком 13, 14 і 15 років, а також двоє працівників ДСНС, їх госпіталізували.

Голова МВС Іван Вигівський уточнив, що удар прийшовся по торговельно-розважальному центру в середмісті. Горять автівки, торговельні павільйони та магазин. Рятувальники і поліцейські працюють на місці події.

Також сьогодні російські КАБи атакували житловий сектор на околиці Сум. Відомо про 11 постраждалих, серед них троє дітей — 8, 14 і 17 років.

А перед цим під ударом у Сумах був ТРЦ, постраждала жінка. Це той самий ТРЦ, по якому росіяни вдарили напередодні — тоді загинули двоє людей, ще 20 постраждали.