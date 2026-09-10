Reuters: Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, під ударом були найбільші установки

Рязанський нафтопереробний завод у Росії припинив роботу після атаки українських дронів 6 вересня.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Після удару зупинили роботу два головних агрегати заводу — CDU-6 та CDU-4. Перший може переробляти 8 мільйонів метричних тонн нафти на рік, або приблизно 160 тисяч барелів на день. Другий — 4 мільйони тонн нафти на рік. Ще один блок НПЗ ремонтують від середини травня.

Як розповіли співрозмовники, ремонт агрегатів може тривати до кількох тижнів.

Цей НПЗ також зазнав атаки дронів 15 травня — відтоді ремонтні роботи тривали приблизно до середини липня. Після удару 29 липня він зупиняв свою роботу на кілька тижнів.