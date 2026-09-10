Київські ТРЦ визначилися, як працюватимуть під час жовтого рівня тривоги

З 10 вересня торговельно-розважальні центри в Києві змінюють режим роботи, зважаючи на рівень повітряної тривоги. Під час червоного рівня загрози всі ТРЦ закриваються, а відвідувачі та працівники мають пройти до укриттів.

Водночас при жовтому рівні деякі ТРЦ вирішили працювати далі. Зокрема, під час дронової загрози працюватимуть ТРЦ River Mall, Dream, Piramida, Retroville, Art Mall та Victoria Gardens. Магазини й заклади всередині цих ТРЦ самостійно вирішуватимуть, чи працювати під час тривоги жовтого рівня.

Магазини Ocean Plaza під час тривоги працюватимуть лише на -1 поверсі. Натомість ЦУМ закриватиметься під час тривоги незалежно від її рівня, повідомила пресслужба ТРЦ на запит РБК-Україна.