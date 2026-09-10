В Одесі почали тестувати 5G-звʼязок

В Одесі запустили тестування мобільного звʼязку пʼятого покоління — 5G.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Середня швидкість 5G становить 600—700 Мбіт/с, а на максимумі перевищує 1 Гбіт/с. У Мінцифри додають, що технологія забирає на себе частину трафіку і розвантажує LTE-мережі, тому навіть у місцях із великим скупченням людей зв’язок залишається стабільним.

Як підключитись? Зазвичай смартфон ловить 5G автоматично. Але якщо на вашому телефоні позначка не з’явилась, зробіть кілька кроків:

перевірте налаштування: у розділі «Стільникові дані» або «Мобільна мережа» переконайтеся, що 5G увімкнений;

оновіть операційну систему до останньої версії;

вимкніть режим економії заряду і трафіка — вони часто блокують роботу 5G;

увімкніть і вимкніть «Режим літака» або просто перезавантажте телефон, щоб він заново зареєструвався в мережі.

Одеса стала вже пʼятим містом України, в якому тестують мережу 5G. Від січня пілотний 5G працює у Львові та Бородянці, з лютого — у Харкові, а з липня — у центрі Києва. Загалом Мінцифри планує масштабувати 5G по всій Україні після завершення воєнного стану, а 3G звʼязок планують повністю вимкнути до 1 січня 2031 року.