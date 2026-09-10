СБУ затримала агента РФ, який готував убивство громадського діяча Геннадія Друзенка

СБУ затримала 19-річного агента російської ФСБ, який готував убивство громадського діяча Геннадія Друзенка на Київщині.

Про це СБУ повідомила в Телеграмі.

Слідство не називає, на кого готували замах, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах кажуть, що агент хотів убити активіста Геннадія Друзенка. Також факт замаху підтвердив Друзенко в соцмережах.

За даними слідства, житель Миколаєва планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки із собакою в лісі. Він стежив за розпорядком дня і маршрутами Друзенка, а від ФСБ отримав координати місця, де забрав пістолет з набоями й глушником.

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Чоловік планував заночувати в лісі неподалік будинку активіста, а вранці вбити його із засідки. СБУ заявила, що затримала агента під час підготовки до замаху. Чоловіка завербували через соцмережі, у яких він публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, підготовці до умисного вбивства на замовлення і незаконній поведінці зі зброєю. Зараз він під вартою, йому загрожує довічне з конфіскацією майна.