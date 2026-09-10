ДБР повідомило про підозру співробітнику СБУ, який відповідав за склад боєприпасів у селищі Мила під Києвом

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав склад артилерійських боєприпасів у селищі Мила неподалік Києва.

Про це заявило ДБР.

За даними слідства, посадовець вирішив розмістити склад у приміщенні колишнього овочесховища, але не вжив заходів безпеки щодо зберігання вибухівки та боєприпасів. Крім того, склад розмістили поблизу житлової забудови.

У ДБР заявили, що приміщення не відповідало вимогам до складів зброї, а його локацію не погодили з правоохоронцями та підрозділами протиповітряної оборони. Також посадовець не вжив заходів для мінімізації ризику одночасної детонації.

Посадовцю оголосили підозру в бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років тюрми. Печерський районний суд Києва уже відправив чоловіка під варту з альтернативою застави.