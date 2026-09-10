Українські військові за добу атакували вісім об’єктів інфраструктури РФ. Зокрема, морський порт у Дагестані

За останню добу українські військові вдарили по восьми об’єктах російської інфраструктури, які працюють на війну проти України. Зокрема, били по морському порту в Дагестані.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під удар потрапив нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому автономному окрузі та морський торговий порт у Дагестані. Це єдиний російський глибоководний порт у Каспійському морі, який не замерзає. Він працює цілий рік і обслуговує як рідинні, так і сухі вантажі.

Також атакували обʼєкти в Московській, Воронезькій, Астраханській та Брянській областях.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що СБС за тиждень атакували 34 енергообʼєкти на окупованих територіях. Серед них — електропідстанції, тягові підстанції та газорозподільні станції у Запорізькій, Херсонській, Донецькій і Луганській областях та в Криму.

СБС також вдарили по зенітно-ракетному комплексу в Малій Білозерці, підстанціях у Генічеську, Донецьку і Херсонській області. Ще військові повідомили про атаку на Луганську теплову електростанцію.

У Криму були атаковані газорозподільні станції «Нижньогірський», «Наташине», «Євпаторія», «Вересаєве», «Дібрівка», «Геройське», «Первомайське», «Колоски», «Азовське» та інші об’єкти.