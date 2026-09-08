Мотив — смерть дружини. У замаху на директора клініки репродуктології в Києві підозрюють військового в СЗЧ

Чоловік, який 3 вересня влаштував стрілянину у Святошинському районі Києва та впритул стріляв у директора клініки репродуктології, виявився військовослужбовцем у СЗЧ. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляють поліція Києва та Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, нападник дочекався, коли 71-річний директор клініки вийде з автівки, і відкрив вогонь. Загалом він щонайменше 23 рази вистрілив йому в голову й утік, бо вважав потерпілого загиблим. Чоловік вижив і наразі в реанімації.

За попередньою версією слідства, мотивом нападу могло бути те, що дружина затриманого померла після лікування в цій клініці.

Сьогодні правоохоронці затримали стрільця — 40-річного уродженця Полтавщини. У нього вилучили вогнепальну зброю, одяг і ноутбук з матеріалами про постраждалого та його дітей.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — закінчений замах на умисне вбивство.